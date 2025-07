Immobile ha già conquistato i tifosi del Bologna: come ha fatto. L’ex attaccante della Lazio subito protagonista in rossoblu

Il regno di Ciro Immobile a Bologna è già iniziato. Nella splendida cornice della Val Pusteria, dove i rossoblù stanno svolgendo il ritiro pre-campionato, l’attaccante ex Lazio ha impiegato pochissimo tempo per conquistare il cuore dei suoi nuovi tifosi. L’entusiasmo per il suo arrivo è palpabile e, come riportato dal Corriere dello Sport, una parte della tifoseria è già ai suoi piedi, pronta a eleggerlo nuovo simbolo della squadra.

Il calore dei supporter si era manifestato fin dai primi giorni, con uno striscione esposto sulla tribunetta di Valles che recitava un messaggio inequivocabile: “Benvenuto Re Ciro”. Un’investitura piena di affetto e di aspettative, a cui il trentacinquenne bomber ha risposto nel modo che conosce meglio: con i gol.

Durante la prima amichevole stagionale, infatti, Immobile ha ripagato immediatamente la fiducia, rendendosi subito protagonista. Al suo debutto assoluto con la maglia del Bologna, ha messo a segno una doppietta nei primi 45 minuti di gioco. Non si è trattato di gol banali, ma di reti pesanti che hanno sbloccato una partita in cui la squadra, fino a quel momento, “non aveva certo brillato”. È stato lui a suonare la carica, dimostrando di essere non solo un finalizzatore letale, ma anche il leader tecnico ed emotivo che il Bologna cercava.

Questo inizio folgorante è più di un semplice buon auspicio. È la prova che Ciro Immobile è arrivato a Bologna con una fame e una determinazione intatte, pronto a prendersi sulle spalle l’attacco rossoblù. I tifosi hanno incoronato il loro nuovo “Re”, e lui ha risposto presente al primo appello. La stagione ufficiale deve ancora iniziare, ma l’Immobile-mania ha già contagiato tutto l’ambiente bolognese.