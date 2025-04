Condividi via email

Pagelle Lazio Parma: i voti ai protagonisti del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Parma, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Mandas 6 Si fa trovare presente come al suo solito (da sottolineare la grande parata su Pellegrino nella ripresa), non ha colpe sui due gioiellini di Ondrejka. Di certo la Lazio non ha perso per colpa sua

Marusic 5,5 Prova a spingere con continuità lungo la sua fascia, dietro però concede troppi spazi e il Parma ne approfitta

Gila 5 Prova a prendere in mano la situazione incaricandosi dell’avvio della manovra dal basso. Bravo in qualche copertura, ma commette due errori non da poco: la sbavatura sul gol di Ondrejka e quel pallone sanguinoso regalato a Pellegrino

Romagnoli 5,5 Non esente da colpe sulle due reti realizzata da Ondrejka, sicuramente netto passo indietro anche da parte sua rispetto alle ultime

Pellegrini 6 Ha qualche responsabilità come tutta la retroguardia biancoceleste sui due gol di Ondrejka, va in evidente difficoltà. Nel finale si riscatta con l’assist delizioso per Pedro

Guendouzi 5,5 Non attentissimo come al suo solito. Corre tanto sì, ma praticamente non entra mai nel vivo del gioco

Rovella 6 Cerca di mettere ordine in un centrocampo spesso affollatissimo. Serata difficile anche per lui, perlomeno sembra mettercene di più dei compagni. Dal 71′ Vecino 6 È entrato con prepotenza nella partita, l’atteggiamento è stato quello giusto

Isaksen 5 Sprinta spesso lungo il binario di sua competenza, ma non è altrettanto presente e preciso nel dialogo nei compagni. Dal 71′ Tchaouna 4,5 Sbaglia praticamente tutte le scelte, e non di poco

Dia 5 Parte bene, usando il proprio fisico per muoversi tra le linee. Poi col passare dei minuti scompare letteralmente dalla partita. Dal 57′ Pedro 7,5 Ci mette voglia e cattiveria, non a caso è lui a ridare fiato alla Lazio con una doppietta da sogno

Zaccagni 5,5 Prova come al solito a scuotere la propria squadra con iniziative personali, si arrende anche lui con il passare dei minuti. Dal 71′ Noslin sv Impreciso e pasticcione nel finale concessogli da Baroni

Castellanos 5 Un po’ corre un po’ a vuoto, un po’ non viene servito a dovere dai propri compagni di squadra. Trova anche il gol, ma viene annullato giustamente in una serata nel complesso storta

Baroni 5,5 Due minuti nel primo tempo e cinquanta secondi nella ripresa. Due gol subiti a freddo da parte della sua squadra, incapace poi di reagire. Azzecca la mossa Pedro, a cui deve tantissimo se non tutto