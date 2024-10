Pagelle Lazio Genoa: Noslin che gol! Rovella da standing ovation e poi gli immancabili assist di Nuno Tavares

Pagelle Lazio Genoa: i voti ai protagonisti del match valido per la nona giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Genoa, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/25.

Provedel 6: Subito chiamato in causa a inizio gara, si fa sempre trovare pronto

Marusic 6: gara ordinata e senza sbavature in entrambe le fasi

Patric 6.5: Prima in stagione con la fascia da capitano e la festeggia con una ottima prestazione

Gila 6: Buona l’intesa con Patric, chiudono tutti gli spazi con attenzione agli avversari. Prende un giallo un po’ severo( (84′ Gigot sv)

Tavares 7.5: su una delle sue tante cavalcate sulla corsia arriva il gol di Noslin, magari non proprio un assist voluto, ma nel tabellino ci entra per la sesta volta. Per amor di chiarezza poi il secondo assist su Vecino è perfetto.

Guendouzi 6.5: tornato dopo il riposo concessogli in Europa League, protagonista come al solito con tanta generosità

Rovella 7.5: in ogni parte del campo, recupera tanti palloni e poi in fase di impostazione è lui che dà il via alla manovra e l’Olimpico al momento del cambio gli concede la standing ovation (84′ Castrovilli sv)

Isaksen 6: Partita ordinata, ma senza grossi spunti, dà sempre il suo supporto alla manovra (61′ Vecino 6.5)

Dia 6.5: Più lavoro di raccordo a cucire tra i reparti che incarichi da punta vera (61′ Pedro 7)

Noslin 7.5: Il gol è un vero e proprio capolavoro: tunnel a Vogliacco, dribbling su Tavares e poi diagonale chirurgico. Sempre generoso, certe volte anche troppo, come sul giallo per il fallo su Sabelli (77′ Tchaouna 6.5)

Castellanos 6.5: Cerca il gol, ci prova di testa nel primo tempo e poi al volo nella ripresa, ma non trova la porta. Nel finale mette in mezzo il pallone del 2-0 di Pedro

Pedro 7: Entra in un momento delicato, con la sua esperienza e carisma riesce a dare una scossa ai suoi e poi chiude con un tap in la partita

Vecino 6.5: primo gol stagionale nel finale con la specialità della casa, il colpo di testa