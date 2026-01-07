Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI - Lazio News 24

News
Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI
Pagelle Lazio Fiorentina: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie 2025-2026
Lazio e Fiorentina si sono affrontate nella fantastica cornice dello stadio “Olimpico” in questo diciannovesimo turno diSerie A 2025/2026. Vi riportiamo di seguito le pagelle relative alla prestazione della formazione di Maurizio Sarri:
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (79′ Hysaj sv), Gila 5,5, Romagnoli 6, L. Pellegrini 5,5; Guendouzi 6, Cataldi 6,5, Basic 6 (29′ Vecino 6); Isaksen 5 (72′ Pedro 7), Cancellieri 5,5, Zaccagni 6. Allenatore: Maurizio Sarri 6
Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti
Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l’Hellas Verona
