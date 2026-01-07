 Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI - Lazio News 24
Connect with us

News

Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo925496
As Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: gol Pedro

Pagelle Lazio Fiorentina: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie 2025-2026

Lazio e Fiorentina si sono affrontate nella fantastica cornice dello stadio “Olimpico” in questo diciannovesimo turno diSerie A 2025/2026. Vi riportiamo di seguito le pagelle relative alla prestazione della formazione di Maurizio Sarri:

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (79′ Hysaj sv), Gila 5,5, Romagnoli 6, L. Pellegrini 5,5; Guendouzi 6, Cataldi 6,5, Basic 6 (29′ Vecino 6); Isaksen 5 (72′ Pedro 7), Cancellieri 5,5, Zaccagni 6. Allenatore: Maurizio Sarri 6

LEGGI ANCHE: Guendouzi Fenerbahce, accordo concluso con la Lazio! I dettagli

Promo scommesse
Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI 23

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.