Pagelle Lazio Atalanta: sicurezza Gila, Dele-Bashiru uomo ovunque. Castellanos... - VOTI

Pagelle Lazio Atalanta: i voti ai protagonisti del match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Atalanta, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6.5: molte volte gli attaccanti atalantini sono imprecisi, quando arrivano dalle sue parti, però, lui si fa trovare pronto e risponde presente. Nulla poteva sul gol dell’1-1

MARUSIC 6: un paio di anticipi decisivi, soffre a tratti l’ingresso di Cuadrado nel secondo tempo

GILA 6.5: il più sicuro e preciso dietro, tante volte ci mette la capocciona per allontanare il pericolo. Prova più di un’avanzata per spaccare la difesa atalantina

ROMAGNOLI 6: dò il suo contributo dietro, è più preciso e attento nelle giocate. Incolpevole sul gol dell’1-1

TAVARES 6: parte con le solite sgasate, viene ricacciato indietro nella ripresa da un Bellanova che gli va via e si rende pericoloso. Baroni lo capisce e lo sostituisce, lui non la prende bene (62′ PELLEGRINI 6.5: ingresso preziosissimo, limita le sgroppate di Bellanova e salva sulla linea un colpo di testa di Lookman che era diretto in porta)

GUENDOUZI 6: mette la solita corsa al servizio della squadra, un po’ troppo impreciso però in fase di impostazione

ROVELLA 7: solito lavoro di taglia e cuci prezioso nelle due fasi, un gioiello l’assist che mette in porta Dele-Bashiru. Cala un po’ nella ripresa, ma non fa mancare il suo contributo

DELE-BASHIRU 7: scelta a sorpresa di Baroni, alla fine ripaga con il gol. Non lascia scampo a Carnesecchi, freddissimo nella conclusione. Motorino instancabile in mezzo al campo

TCHAOUNA 5.5: arruffone. Parte con buoni spunti, poi pian piano si perde e viene chiuso dalla difesa avversaria. Si prende qualche rischio di troppo, non ne valeva la pena (62′ ISAKSEN 5.5: non dà la scossa che ci si aspettava da lui, poco propositivo)

CASTELLANOS 6.5: tanta grinta in una gara di lotta. Ha due occasioni ad inizio gara ma Carnesecchi gli dice di no. Allora si trasforma in rifinitore e dà il via all’azione del gol di Dele-Bashiru. Gli manca solo la rete (83′ CASTROVILLI SV)

ZACCAGNI 6: tanto sacrificio in fase difensiva, anche per questo gli mancano il guizzo e la lucidità per far male in avanti (69′ DIA 5.5: con la sua vivacità e i suoi movimenti mette in crisi la difesa atalantina. Sbaglia però due occasioni che potevano mettere al tappeto l’Atalanta)

BARONI 6.5: la sua squadra ha il merito di frenare la corsa di un avversario che appariva inarrestabile in campionato. Primo tempo perfetto, manca il colpo del ko e gli avversari la riprendono proprio nel momento in cui pregustava i tre punti