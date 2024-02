Pagelle Fiorentina-Lazio: affonda tutta la squadra, illusione Luis Alberto

Pagelle Fiorentina-Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023/24

I top e flop e i voti ai protagonisti di Fiorentina-Lazio, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

PROVEDEL 5: erroraccio sul tiro di Beltran, Bonaventura non si fa pregare e lo fulmina regalando il gol vittoria ai viola.

LAZZARI 5: assente in avanti, balla non poco dietro. Non è la sua serata e lo si capisce con il passare dei minuti.

CASALE 4.5: inizia con un intervento prodigioso su Bonaventura, conclude con il fallo che regala il rigore del possibile 2-1 ai viola. Nel mezzo uno scontro perso con Belotti a più riprese.

ROMAGNOLI 5: prova a tamponare le falle lasciate dal compagno di reparto, ma alla fine anche lui affonda nella mediocrità generale.

MARUSIC 5: manca anche lui in avanti, distratto in fase difensiva dove si fa mangiare a più riprese sui calci piazzati. (46′ HYSAJ 4.5: colleziona un errore dopo l’altro, non si sa dove fosse sui gol viola).

GUENDOUZI 5.5: l’assist per Luis Alberto e poi poco altro, manca la sua solita intraprendenza in una gara di lotta in mezzo al campo.

CATALDI 5: messo in mezzo dal centrocampo avversario, non si impone in regia come gli era capitato nelle ultime uscite.

LUIS ALBERTO 6: gran gol che spacca la gara e interrompe il suo digiuno, ma poi poco altro. Anche lui si accende solamente a tratti.

ISAKSEN 5: assente ingiustificato, passo indietro da parte del danese dopo le ultime buone prestazioni positive. (46′ ZACCAGNI 5.5: torna in campo dopo un mese e si vede che gioca col freno a mano tirato. Non inventa quello che ci si aspettava da lui).

IMMOBILE 5: mai pericoloso, mai cercato con continuità. La serata del capitano è un’amara lotta sempre persa con i difensori viola. (78′ CASTELLANOS SV).

FELIPE ANDERSON 5: ok la fase difensiva, ma da lui ci si aspetta qualche invenzione anche in avanti. Che non arriva. (78′ PEDRO SV).

SARRI 4.5: una delle peggiori Lazio della stagione, l’1-0 a fine primo tempo sembrava un miracolo. Poi nella ripresa il crollo contro una squadra nettamente superiore nel ritmo e nelle idee quest’oggi.