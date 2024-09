Pagelle Dia: ANCORA A SEGNO, la Lazio ha trovato il suo BOMBER

Pagelle Dia, anche contro il Torino l’attaccante ci mette lo zampino: quinto gol in stagionale dopo la doppietta di Europa League

Una partita in sordina, fino a che arriva il pallone giusto: passaggio dal fondo di Isaksen e velo di Castellanos. Sul pallone ci arrivano in tre, Zaccagni, Guendo e Dia ed è il senegalese ad anticipare i compagni, controllare e infilare alle spalle di Paleari il 2-0. Quinto gol per l’ex Salernitana, che dopo la scorsa stagione in ombra alla Lazio si è ritrovato quel bell’attaccante visto al suo primo anno in serie A: le pagelle Dia oggi sono tutte concordi nel dargli un bel 7!

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Stop di suola e palla in buca. Quinto gol totale in 5 da titolare, l’en plein. Ha schermato Ricci, s’è fatto trovare pronto davanti alla porta. Preziosissimo e appuntito».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «A lungo in ombra, potrebbe contenere meglio Ilic sulla scena dell’1-2 ma… piazza il settimo gol stagionale. Perché là davanti è una sentenza. La Lazio ha il bomber».

TUTTOSPORT 7 – «Quinto gol stagionale in sei partite: è definitivamente tornato il letale attaccante visto al primo anno in Italia».

IL MESSAGGERO 7 – «Non una grande partita dal punto di vista della continuità, ma alla prima occasione ecco un altro gol di piatto destro, imparabile. Due li aveva fatti in Europa League mercoledì, uno a Firenze: medie attuali da…Immobile».

CORRIERE DELLA SERA ROMA 7 – «Ancora a segno. Le perplessità sul suo valore sono svanite in fretta. Un ottimo attaccante. Che fa gol e da punto di riferimento al reparto».