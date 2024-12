Pagelle Ajax Lazio: Pedro di un'altra categoria, Rovella dominante. E Dele-Bashiru... - VOTI

Pagelle Ajax Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la sesta giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Ajax Lazio, match valido per la sesta giornata dell’Europa League 2024/25.

MANDAS 6.5: nulla può sulla botta di Traoré, bell’intervento su Akpom nel finale che tiene a due i gol di distanza

LAZZARI 6: spinge meno del solito, esce dopo un tempo (46′ MARUSIC 6.5: solito importante lavoro in fase di copertura)

GIGOT 7: ci mette una pezza più volte con i suoi interventi, il francese sta entrando sempre più nei meccanismi. E nella lotta fa vedere di sapere come esaltarsi

PATRIC 7: preciso, tempestivo nelle chiusure. Comanda la difesa e non disdegna mai la lotta con il diretto avversario (71′ GILA 6: entra e dà man forte dietro)

PELLEGRINI 5.5: evitabile il giallo rimediato a inizio ripresa da cui nasce un’ammonizione (era diffidato) e il gol dell’1-1. Mezza follia qualche minuto dopo che per poco non serve l’assist a Brobbey. Distratto (69′ NUNO TAVARES 7: venti minuti, quando sgasa spacca in due la difesa dell’Ajax. Avvia l’azione del 3-1)

ROVELLA 8: solito fondamentale lavoro di taglia e cuci, elemento preziosissimo di questa squadra. Tocca una quantità infinita di palloni, monumentale in fase difensiva

DELE-BASHIRU 7.5: altra risposta positiva, il nigeriano cresce partita dopo partita. Il gol e non solo, dominante in mezzo al campo. Uomo ovunque di questa squadra

TCHAOUNA 8: secondo gol stagionale, spina nel fianco per la difesa dell’Ajax quando parte in accelerazione. Sfiora la doppietta nella ripresa, Parveer gliela nega. Si rifà con l’assist di tacco per Pedro

DIA 6.5: lavoro di sacrificio, recupera il pallone che avvia l’azione del gol dell’1-0. Si sbatte tanto, esce dopo 45 minuti (46′ ZACCAGNI 7: grande giocata per il 2-1 di Dele-Bashiru, la presenza del capitano è importante nei momenti in cui l’Ajax spinge di più)

PEDRO 8.5: come il buon vino continua a migliorare ogni giorno di più. L’assist per il gol di Tchaouna è spettacolare, poi tante giocate di immensa classe in giro per il campo di grandissima importanza. Il gol del 3-1 è un vero e proprio gioiello (87′ GUENDOUZI SV)

CASTELLANOS 6: meglio nel primo tempo che nella ripresa. Si muove tanto tra le linee, sfiora la rete con un tiro da fuori che esce di poco. Nella ripresa più in ombra, errore da matita blu nell’uno contro uno con Pasveer

BARONI 8: ormai finiti gli aggettivi. Una Lazio che in avanti gioca benissimo, sa soffrire e non demorde neanche quando prende il pareggio a freddo. Nessuna paura in un palcoscenico così importante, ennesima grande serata in Europa