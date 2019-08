Paderborn-Lazio, formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Diretta Paderborn-Lazio, amichevole estiva 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Paderborn-Lazio – Segui dalle ore 16.00 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Paderborn-Lazio: diretta live e sintesi

Paderborn-Lazio: le formazioni ufficiali

Paderborn-Lazio: i convocati di Inzaghi

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace

Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo, Milinkovic

Attaccanti: Adekanye, Correa, Immobile, Caicedo

Paderborn-Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Seconda parte del ritiro che sta per iniziare per la Lazio di Simone Inzaghi. Tra poco più di 20 giorni sarà di nuovo Serie A e nel mentre i biancocelesti avranno ancora altri test amichevoli da affrontare. Dopo il Bournemouth, oggi i biancocelesti incontreranno in Germania il Paderborn, squadra neopromossa in Bundesliga. Il match sarà visibile solo sul canale telematico biancoceleste, Lazio Style Channel, che si può vedere a pagamento al canale 233 della piattaforma Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle 16.00.