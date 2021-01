Ottavo incrocio con De Zerbi, Simone Inzaghi sorride

Tra Inzaghi e De Zerbi sette precedenti, Inzaghi ha perso soltanto l’ultimo

Simone Inzaghi ritrova Roberto De Zerbi, e sa bene che il suo Sassuolo metterà in difficoltà i biancocelesti. Alla guida della Lazio il tecnico piacentino ha sfidato il collega quando quest’ultimo allenava il Palermo (1-0 il 26 dicembre 2016, il primo successo), poi lo ha ritrovato alla guida dei neroverdi. Fino allo scorso 11 luglio il bilancio raccontava di 4 successi per Simone e 2 pareggi, poi la vittoria degli emiliani all’Olimpico per 2-1. Caputo e compagni ribaltarono il risultato, con la Lazio che era andata avanti con Luis Alberto. Lo score di Inzaghi contro una delle rivelazioni della panchina negli ultimi anni rimane comunque molto positivo.