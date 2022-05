Ospina Lazio, Spalletti chiede il rinnovo: De Laurentiis non ascolta

Calciomercato Lazio: i biancocelesti monitorano con attenzione Ospina per la porta che non ha ancora rinnovato con il Napoli

Sulla lista degli obiettivi della Lazio per la porta della prossima stagione c’è anche il nome di David Ospina, esperto portiere colombiano in scadenza di contratto a giugno con il Napoli.

Il tecnico azzurro avrebbe chiesto il rinnovo dell’ex Arsenal ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis non lo avrebbe ascoltato e avrebbe anzi virato sulla trattativa per trattenere Mertens. Il club biancoceleste resta così alla finestra.