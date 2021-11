Osimhen trasportato al San Raffaele: tutti i dettagli

Il calciatore del Napoli Victor Osimhen è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo l’infortunio maturato in cambio stasera

La punta ex Lille Victor Osimhen, durante il match di campionato giocato contro l’Inter, ha subito un durissimo colpo al viso, che potrebbe essersi trasformato poi in un trauma cranico, che ha costretto lo staff medico azzurro a trasferire il ragazzo direttamente in ospedale, al San Raffaele di Milano.

Il duro colpo subito dal nigeriano potrebbe costare carissimo alla compagine napoletana, che se non dovesse riuscire a recuperare la sua punta di diamante, si ritroverebbe in emergenza in attacco sia contro lo Spartak Mosca in EL, sia contro la Lazio, nel prossimo turno di campionato.