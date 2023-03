Orsolini recupera per la Lazio? Le condizioni dell’attaccante rossoblu

Suona l’allarme in casa Bologna per le condizioni di Riccardo Orsolini: la sua presenza rimane in dubbio per la sfida contro la Lazio

Problemi per il Bologna in vista della sfida contro la Lazio. Thiago Motta, oltre a dover affrontare un emergenza a centrocampo, dovrà vedersela con le condizioni precarie di Riccardo Orsolini, oggi non presente all’allenamento.

Secondo quanto riporta La Repubblica, l’attaccante starebbe combattendo da tempo con una contrattura all’addome, problema fisico dovuto dal sovraccarico degli allenamenti. Non ci dovrebbero essere dubbi per quanto riguarda la sua presenza contro i biancocelesti, in quanto l’allenamento differenziato sarebbe solo a scopo precauzionale.