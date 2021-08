Orsolini Lazio, biancocelesti interessati ma niente aste: la situazione

Orsolini Lazio, l’esterno piace a Tare che deve vedersela con la concorrenza della Fiorentina. Tuttavia nessuno vuole partecipare ad aste

La Lazio continua a monitorare la situazione legata a Riccardo Orsolini ma non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste per l’esterno. Ne è convinto il quotidiano La Nazione che spiega come sul calciatore del Bologna ci sia anche la Fiorentina.

Tuttavia le due società hanno un tacito accordo proprio in merito alla situazione di Orsolini visto che il loro mercato potrebbe intrecciarsi direttamente. Il club di Commisso cederebbe Callejon proprio alla Lazio dando poi il via alla libera alla conclusione della trattativa con la Sampdoria per Candreva. Con buona pace di Orsolini che piace certamente ma senza aste.