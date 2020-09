Lazio, Orsi: «Mi aspetto altri due acquisti». Melli: «Spero rientri caso Acerbi»

Una sintesi del consueto dibattito andato in scena nel pomeriggio di RadioRadio.

Impazza il dibattito su Muriqi, sul mercato della Lazio, sul caso Acerbi. Ecco ai microfoni di RadioRadio le posizioni di diversi noti giornalisti.

Nando Orsi

La Lazio è una squadra in costruzione, il pre-covid ci aveva dato delle certezze, il post delle incertezze. La squadra deve essere rinforzata non nelle riserve ma nei titolari. Mi aspetto cose importanti da qui al 5 ottobre.

Ilario Di Giovambattista

Non so se questo possa essere relativo al caso Acerbi, che so essere un pupillo di Antonio Conte, ma mi risulta che Godin stia per andare al Cagliari.

Alessandro Vocalelli

Muriqi ha 27 anni, ha giocato fino a ieri in Turchia, mi auguro che non se ne sia mai accorto nessuno ma qualche dubbio ce l’ho.

Furio Focolari

Non posso bocciarlo a priori perché nessuna televisione trasmette il campionato turco, e perché la Lazio non è solita spendere 20 milioni.

Franco Melli

Come facciamo a dare la sufficienza al mercato della Lazio? Fares viene da un crociato, Muriqi dalla Turchia. La Lazio è ad oggi fuori dalle quattro che andranno in Champions. Spero perlomeno che rientri il caso Acerbi.