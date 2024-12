Orsi a Sky: «E’ un match-point per la Lazio questo con l’Ajax e mi aspetto questo tipo di partita oggi»

Orsi, l’ex portiere analizza la partita di questa sera di Amsterdam e rilascia a pochi minuti dalla medesima queste sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida di Europa League con l’Ajax da parte della Lazio, Orsi rilascia queste considerazioni non avendo dubbi sul fatto che sia un match decisivo per i biancocelesti

ORSI – E’ uno dei primi match-point della Lazio. Stando lì in classifica può essere più tranquilla, ma non abbandonerà il suo modo di giocare. Mi aspetto una partita abbastanza aperta. La Lazio sa soffrire, Baroni ha dato questa mentalità alla squadra che non aveva all’inizio. Baroni cerca l’equilibrio e lavora su quello. Rovella e Dele-Bashiru? Si può pensare che non siano complementari, ma Dele-Bashiru ha dimostrato che sa recepire gli insegnamenti