Orlando: «Milinkovic? Fossi la Juve lo prenderei ma terrei anche Chiesa»

Ai microfoni di TMW ha parlato Orlando, il quale rilascia alcune dichiarazioni sul futuro di Milinkovic, seguito dalla Juventus

MILINKOVIC – Milinkovic è un grandissimo giocatore, conosciamo le sue qualità. Nella Juve in ricostruzione sarebbe perfetto, ma io terrei anche Chiesa. Non riesco a capire come la Juventus possa privarsi di uno come lui, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. È ancora il più forte in quel ruolo. Se dai via lui e prendi Zaniolo, c’è una bella differenza tra i due