Onofri: «Il lavoro di Sarri non è stato sempre lineare quest'anno...»

L’ex calciatore italiano Onofri ha parlato della stagione della Lazio analizzando anche il lavoro di Maurizio Sarri

Claudio Onofri, ex calciatore italiano, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della stagione della squadra biancoceleste analizzando anche il lavoro di Sarri.

LE PAROLE – «Il lavoro del tecnico toscano va ridefinito, non sempre è stato lineare quest’anno. Certo bisognerà capire anche come si evolverà il mercato, gli interpreti sono fondamentali in tal senso. Sono fiducioso nella persona e trattandosi di Sarri io aspetterei visto che stiamo parlando di un profilo di grande valore. D’altronde è cambiato tanto con l’avvicendamento con Inzaghi, che giocava in maniera del tutto diversa».