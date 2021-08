Ondata biancoceleste al Castellani: settore ospiti già esaurito

Muniti di Green Pass e sciarpa al collo, ci sarà una vera e propria invasione di tifosi della Lazio al Castellani per la sfida all’Empoli

Ondata biancoleste. Nella giornata di ieri è iniziata la vendita per i bilgietti messi a disposizione del settore ospiti per il match con l’Empoli, in programma sabato 21 alle ore 20:45. Nemmeno il tempo di metterli in vedita che era già tutto esaurito.

Come riferisce anche il Corriere dello Sport oggi in edicola, i tagliandi per la trasferta in terra toscana sono andati letteralmente a ruba. Dopo 541 giorni di lontananza dalla propria squadra in trasferta – l’ultima risale al 23 febbraio 2020 a Marassi – i tifosi laziali potranno tornare a tifare in un match ufficiale.

È la prima di campionato, l’esordio di Sarri, l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti – forse anche lo stesso Pedro . Il popolo biancoceleste ci crede, ora tocca alla Lazio farli cantare.