La Lazio presenta la nuova stagione: «We are back» VIDEO

La Lazio è pronta per la nuova stagione: sui canali social dei biancocelesti, il video di presentazione

We are back. La Lazio è tornata. Il conto alla rovescia è quasi finito: sabato sera, i biancocelesti scenderanno in campo per il primo impegno della Serie A 2021/2022. Una nuova sfida che promette grandi emozioni, le stesse che sono state raccolte nel video di presentazione: una carrellata di immagini per ripercorrere la storia ultracentenaria della Prima Squadra della Capitale fino ai nostri giorni.

Tutto è pronto, «Lazio is back».