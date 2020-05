On this day, ventisei anni fa lo spettacolare match di Marassi

On this day, è il primo maggio 1994 e la Lazio, dopo una partita bellissima, batte la Sampdoria a Marassi per 3-4

Sampdoria-Lazio 34^ giornata di Serie A. È l’ultima partita del campionato ed entrambe le squadre vogliono concludere al meglio la stagione. Match subito incandescente con gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Casiraghi, ma la risposta dei doriani non si fa attendere, e giunge appena due minuti più tardi con l’autogol di Corino.

Nella ripresa, la rete di Lombardo ribalta il match, ma un altro autogol, questa volta di Dall’Igna porta il punteggio nuovamente in parità. Una perla di Signori vale il 2-3 per la Lazio, anche se subito dopo Bertarelli segna la rete del 3-3. A chiudere in maniera definitiva il match è il 23° goal in campionato di Signori, che a porta sguarnita mette dentro il 3-4 finale, festeggiando così nel migliore dei modi il suo secondo titolo consecutivo da capocannoniere della Serie A. Termina così un’ottima annata per Lazio e Sampdoria che chiudono appaiate al 3° posto a quota 44 punti.