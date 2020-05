On this day, la Lazio vince l’ultima edizione della Coppa delle Coppe – VD

On this day, è il 19 maggio 1999 e la Lazio grazie ai gol di Vieri e Nedved batte in finale il Mallorca ed alza al cielo la Coppa delle Coppe

Dopo un cammino non privo di ostacoli, la Lazio ha finalmente l’opportunità di vincere il primo trofeo europeo della propria storia: la Coppa delle Coppe. L’avversario però, è il Mallorca, una squadra molto ostica da affrontare.

La finale di Birmingham parte in modo promettente: Vieri porta in vantaggio i biancocelesti dopo appena sette minuti con un preciso colpo di testa su cross di Giuseppe Pancaro. Gli spagnoli, però, pareggiano quasi subito grazie alla rete di Dani. Prima dell’intervallo, entrambe le squadre si procurano ancora qualche occasione, ma la gara è prettamente difensiva e prosegue senza troppe emozioni. Nel secondo tempo la musica non cambia ed i tempi supplementari sembrano avvicinarsi irrimediabilmente. All’improvviso, a nove minuti dal termine, Nedved pesca il jolly: stupendo tiro al volo dal limite dell’area e pallone in rete. È il gol che vale la vittoria! La Lazio oltre a vincere la Coppa delle Coppe, porta a casa anche il primo trofeo europeo della propria storia.