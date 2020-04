On this day, cinque anni fa la Lazio impattava sul Chievo Verona

On this day, 26 aprile. La Lazio non approfitta del passo falso della Roma contro l’Inter ed impatta pareggiando in casa con il Chievo Verona

La Lazio di Stefano Pioli è in piena lotta per il secondo posto, ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai gironi di Champions League, con la Roma. Nella tredicesima di ritorno, complice il passo falso dei giallorossi, sconfitti a Milano dall’Inter per 2-1, i biancocelesti hanno l’occasione di staccare i rivali di sempre, e puntano a farlo nel turno casalingo contro il Chievo Verona. Impegno sulla carta abbordabile che, però, coma da tradizione si complica: la Lazio soffre spesso contro i clivensi in casa, e così è anche in questa gara, terminata 1-1.

Dopo un primo tempo chiuso, i padroni di casa sbloccano il risultato al primo minuto della ripresa con il gol di Miroslav Klose. La Lazio è arrembante, va spesso vicina al raddoppio ma le parate dell’ex Albano Bizzarri tengono a galla gli ospiti. Al 76′, poi, il pareggio di Alberto Paloschi gela l’Olimpico. I biancocelesti non riescono più a segnare, e la sfida finisce in parità. La Roma resta solamente un punto sotto.