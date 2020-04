On this day, Keita guida la Lazio e cala il tris alla Roma VIDEO

On this day, è il 30 aprile 2017 e la Lazio vince il derby della Capitale: la doppietta di Keita e il gol di Basta annientano la Roma

È un caldo pomeriggio di Aprile. All’Olimpico c’è il sole, eppure il tepore così dolce della Primavera non riesce a smorzare la tensione della città. Perchè oggi c’è anche il derby: la partita che divide la Capitale a metà. Lazio contro Roma. Inzaghi contro Spalletti. Immobile contro Dzeko. Anzi, no… Keita. Sì, perchè il numero 17 si arrende, fiaccato da un attacco influenzale: la stracittadina sembra iniziare coi peggiori auspici. Ma la Lazio pare aver imparato a non arrendersi ad un destinto forse già scritto: il giovane senegalese si cala l’elmetto, imbraccia lo scudo e guida la sua squadra in campo aperto. Al 12′ arriva il primo squillo: è proprio Keita che, sfruttando un taglio di Lulic, finta e beffa Szczesny.

Nemmeno la sceneggiata messa in campo da Strootman – che guadagna solo la pietà di Orsato e un calcio di rigore che grida ancora vendetta – piega la Lazio. I biancocelesti annichiliscono i dirimpettai, quelli dell’altra sponda del Tevere, tatticamente e tecnicamente: Basta imbuca il vantaggio e Keita sgretola definitivamente una difesa sin troppo fragile.

Inzaghi, nel bilancio dei derby stagionali, incarta le scelte di Spalletti uscendone un’altra volta vincente.