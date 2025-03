Omar Traore Lazio, spunta il nome del terzino dell'...

Omar Traore Lazio, le ultime in vista dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. La situazione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe un giallo sul rinnovo del contratto di Marusic in casa Lazio. Il giocatore è in scadenza nel 2025, il manager Jankovic, si legge, era tornato a Roma per incontrare Lotito, per le firme ma non sono arrivate. C’è stato un rinvio improvviso.

Intanto nelle scorse settimane è spuntato il nome di Omar Traore dell’Heidenheim che sembra interessare il club capitolino. Vedremo cosa succederà a fine stagione.