Olympique Marsiglia, casi di Covid-19 per i francesi: coinvolto Kamara

Arrivano dei casi di Covid-19 anche per i francesi dell’Olympique Marsiglia. Coinvolto anche Kamara, obiettivo della Lazio

Come annunciato dalla stessa società transalpina, ci sono dei casi di Covid-19 in casa Olympique Marsiglia. Una problematica che, seppur indirettamente, potrebbe riguardare anche la Lazio.

Infatti, come detto, il club francese ha comunicato di aver riscontrato un caso di Covid-19 e un contatto stretto allo stesso in prima squadra. Ed ecco che, per l’amichevole di stasera contro il Saint-Etienne, nell’elenco dei convocati non figurano Kamara e Caleta-Car. Entrambi i giocatori sono quindi posti in isolamento. E il primo è stato in più di un’occasione accostato ai biancocelesti, con il patron che ha per di più affermato di non voler giocatori in scadenza. Dunque non resta che attendere anche come evolverà questa situazione.