Kamara Lazio, il presidente dell’OM: «Non voglio giocatori in scadenza»

Kamara è stato accostato alla Lazio. Ed è proprio a lui che sono rivolte le parole dell’Olympique Marsiglia

Kamara è un giocatore che negli scorsi giorni è stato, in più di un’occasione accostato alla Lazio. A fare chiarezza sulla sua situazione è stato il patron dell’Olympique Marsiglia Pablo Longoria. Queste le sue parole, dette durante la conferenza stampa di presentazione di Cengiz Under:

«La sua è una questione complicata. Per noi non è piacevole avere un giocatore in scadenza, soprattutto se, come nel suo caso, si tratta di un calciatore che viene dal settore giovanile. Ma nessuno è al di sopra della società. La posizione dell’OM verso tutti i giocatori è che non vogliamo tenerli in scadenza alla fine della stagione“»