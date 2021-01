Olimpiadi, Malagò: «Vi supplico, serve un provvedimento del Governo»

L’accorato appello di Malagò – numero uno del CONI – al Governo per evitare l’esclusione dell’Italia dalle Olimpiadi di Tokyo

Il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato l’incredibile rischio che ha l’Italia di rimanere esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo. Ecco le sue parole, durante la videoconferenza alla Camera dei Deputati:

«Vi supplico, serve un provvedimento tampone del Governo italiano che fermi la delibera del Cio, qualsiasi altra cosa sarebbe un suicidio o autolesionismo. Siamo in una situazione probabilmente drammatica, anche se ancora teoricamente risolvibile. Fino al 27 gennaio, giorno in cui si riunisce il comitato esecutivo del Cio, abbiamo tempo, ma serve un provvedimento tampone da parte del Governo che fermi la delibera. Non so cosa decideranno, ma quanto scritto fino a oggi non lascia spazio a equivoci».