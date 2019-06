Olimpiadi invernali 2026: Cortina e Milano ospiteranno i giochi

Olimpiadi, all’Italia assegnati i giochi invernali del 2026

Le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno in Italia, precisamente sono state assegnate a Milano e Cortina. La candidatura è stata fortemente appoggiata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Giuseppe Conte che lo ha definito il sogno di un intero paese.

Come riporta Il Fatto Quotidiano tra i protagonisti del comitato olimpico presente anche il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha promesso tutto il necessario per garantire la sicurezza, le strutture e l’antidoping. Sarà la terza volta che i giochi olimpici si svolgeranno in Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006.