Oddo svela: «Quella volta che Gascoigne si presentò nudo davanti a Zoff...»

Massimo Oddo svela il retroscena su Paul Gascoigne e quella volta che si presentò nudo davanti a Dino Zoff: ecco che cosa accadde

A Dazn, Massimo Oddo ha così svelato un retroscena su Paul Gascoigne risalente ai tempi della Lazio.

LE PAROLE – «Mi hanno raccontato che una volta erano in ritiro, non so dove. Sono arrivati in hotel, si erano sistemati nelle camere. Il team manager, o non so chi fosse, andò da Gascoigne e gli disse “Guarda che giù c’è Zoff che ti vuole immediatamente nella hall”. Dopo un po’ scese lui completamente nudo, Zoff gli chiese cosa stesse facendo e lui rispose “Mister, lei mi ha detto subito e io sono venuto subito”. Storia vera».