Oddi: «Patric mi sorprende sempre di più. Si è meritato ogni progresso fatto qui a Roma». Ecco cosa ha dichiarato l’ex giocatore

Ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio Giancarlo Oddi ha parlato del momento della squadra di Tudor e di alcuni singoli. In particolare si è soffermato sul ruolo di Kamada e sulla crescita di Patric, sia dentro che fuori dal campo. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE-«Mi aspetto che Tudor adesso trovi stabilità nelle scelte. Queste le avrà sicuramente già in testa, poi è chiaro che troverà modo di alternare i giocatori durante le settimane. Alcune convinzioni vengono costruite nel tempo, ma adesso è il momento delle scelte. Bisogna cercare di fare il colpo in Coppa Italia, mentre – onestamente – in campionato la vedo dura, nonostante la strada sia in discesa. Kamada? Di certezze Tudor ne ha poche. Il giapponese era il momento di vederlo, lo abbiamo visto anche sulla trequarti. Il compito di Tudor è capire quali interpreti possano adattarsi al suo pensiero. A me il suo calcio piace ».

PATRIC– «Patric mi sorprende sempre di più. Le sue parole non sono banali, ci mette in mezzo anche sé stesso. Quando ha cominciato a giocare da centrale pensavo non fosse il suo ruolo, poi però mi ha fatto ricredere. E’ stato bravo, poi ha un carattere e una volontà che lo ha portato a diventare praticamente un titolare. Si è meritato ogni progresso fatto qui a Roma. Le parole dimostrano che ha un grande carattere e una grande personalità».