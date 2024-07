Oddi DURO: «Rispetto ai tifosi il voto di Lotito NON arriva al sei. E i tifosi della Lazio...»

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato così dei 20 anni di presidenza di Claudio Lotito: le sue dichiarazioni

A Radiosei, Giancarlo Oddi ha così parlato dei 20 anni di presidenza Lotito in casa Lazio.

LE PAROLE – «Se dovessi confrontarmi con qualcuno in casa Lazio mi vorrei confrontare con il presidente. Bisognerebbe costruire una Lazio più vicina a quella di due anni fa, no quella dello scorso anno. Quando Lotito parla di ‘risultato garantito’ parla della partecipazione alle coppe europee. Voto ai 20 anni dell’era Lotito? Rispetto ai risultati do 6, rispetto ai tifosi non arriva alla sufficienza. I tifosi, secondo me, hanno sempre ragione».