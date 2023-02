Oddi: «La Lazio stasera deve dimostrare di volere la semifinale»

Oddi, l’ex giocatore della Lazio a poche ore dalla sfida contro la Juventus analizza il match con le idee molto chiare

Ai microfoni di Radiosei a poche ore dalla delicata trasferta in Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato Oddi il quale si esprime con queste parole riguardo il match.

PAROLE – «Rispetto alla gara di andata in campionato non credo che Sarri abbia preparato la gara in modo diverso. La squadra biancoceleste non deve rapportarsi troppo alla Juventus, sa quello che deve fare e deve provare ad essere se stessa. Se tu ti abbandoni all’avversario, poi ti fanno male. Devi avere la consapevolezza di stare meglio di loro, già dall’approccio la Lazio deve dimostrare all’avversario di volere il passaggio del turno»