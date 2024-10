Oddi: «La Lazio se fa una prestazione ottimale non deve avere paura del Como, rispetto sì ma paura no»

Le parole dell’ex giocatore, Oddi, sulla prossima sfida della Lazio col Como

Intervistato ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato della sfida imminente tra Como e Lazio.

PAROLE– «Il Como sta facendo il suo campionato, deve salvarsi. La Lazio deve giocare come ha sempre giocato, se fa una prestazione ottimale non dobbiamo avere paura del Como, rispetto sì ma paura no. La forma fisica dei giocatori sarà determinante per capire se cambiare tanto o no, Baroni fa bene a ruotare i giocatori perché tutti si sentono titolari, è giusto continuare così. Questo allenatore ha capito tutto, qualsiasi scelta fa si rivela giusta ».

PELLEGRINI– Finalmente Pellegrini ci sta facendo vedere il suo valore, gli anni scorsi non mi aveva mai soddisfatto, orsa sta dimostrando di essere in forma e adatto per giocare. È un altro giocatore, meno arruffone. Mi aspetto una bella prestazione se dovesse giocare domani