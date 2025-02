Oddi: «La Lazio deve essere determinata per battere l’Inter. Castellanos? La sua assenza sta pesando, ecco perché»

Condividi via email

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del match di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così del match di Coppa Italia tra Inter e Lazio:

PAROLE – «Da parte della Lazio mi aspetto una prestazione importante questa sera contro l’Inter. La squadra di Baroni deve ricordarsi quanto avvenuto nel match di campionato, deve tirare fuori una prova di carattere senza fare calcoli sulla competizione. Quello 0-6 non l’ho digerito, mi aspetto una reazione a quel risultato. Voglio vedere rabbia agonistica e determinazione. L’Inter ha 25 titolari, ha la rosa migliore della serie A, inutile pensare che possa non affrontare al massimo l’impegno. Poi è chiaro che giocare contro Lautaro e Thuram è un’altra cosa. Ma lo stesso possiamo dirlo dell’assenza di Castellanos. La sua assenza sta evidentemente pesando. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, mi accontenterei di rivedere lo stesso spirito ed atteggiamento del girone d’andata».