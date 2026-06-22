Oddi: «Lotito dovrebbe pensare alla Lazio! Perdere i tifosi rappresenta il peggior danno possibile»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, è intervenuto in relazione al presidente Claudio Lotito! Le sue considerazioni

Intervenuto a Radiosei, l’ex della Lazio Giancarlo Oddi ha espresso un duro giudizio nei confronti del presidente Claudio Lotito, criticando l’attenzione verso la Reggina mentre la sua squadra del cuore affronta diverse difficoltà! Oddi ha sottolineato che il patron dovrebbe concentrarsi prima sulle problematiche interne della Lazio, invece di investire altrove. L’ex biancoceleste ha invitato la società a risolvere le criticità attuali, dalle questioni economiche al rapporto con i tifosi, evidenziando come le scelte di Lotito possano influenzare l’immagine e la competitività del club capitolino nella prossima stagione. Ecco le sue parole:

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«Ritengo che la Lazio, come società, dovrebbe concentrarsi prima sui problemi interni piuttosto che pensare all’acquisizione della Reggina. L’interesse per quest’ultima riguarda il futuro, ma non si può dimenticare quanto accaduto nella scorsa stagione. Perdere i tifosi rappresenta il peggior danno possibile per qualsiasi club. Noi siamo gli unici a trovarci in questa situazione, arrivati a un punto di non ritorno. Purtroppo le cose sono ridotte così e l’unico responsabile deve essere il presidente della Lazio. Così la situazione peggiora continuamente e se non si riesce a rimarginare questa ferita, trovare un accordo diventa molto difficile».