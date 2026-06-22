Mercato Lazio, la Fiorentina segue con attenzione Cancellieri! Tutti i dettagli

Mercato Lazio, Matteo Cancellieri è piombato nel radar della Viola. Si accelera la trattativa? Il punto della situazione

Il calciomercato estivo si accende con una trattativa sull’asse tra la Capitale e la Toscana. Secondo quanto raccolto da TMW, il dirigente Fabio Paratici starebbe continuando a monitorare con grandissima attenzione il profilo di Matteo Cancellieri per rinforzare il reparto avanzato della Fiorentina. L’esterno offensivo è diventato un obiettivo concreto della dirigenza viola, intenzionata ad approfittare della situazione di incertezza che avvolge il futuro del calciatore per assicurarsi un elemento di sicuro talento e dalle spiccate doti atletiche.

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I piani della Lazio e il futuro di Matteo Cancellieri

La situazione in casa biancoceleste appare ormai tracciata a causa delle precise indicazioni arrivate dallo staff tecnico. Nel piano tattico di Gennaro Gattuso, infatti, il danese Gustav Isaksen viene considerato nettamente avanti nelle gerarchie della Lazio, lasciando pochissimo spazio al compagno. Per evitare di svalutare il proprio patrimonio, la dirigenza capitolina si è messa subito al lavoro per trovare una sistemazione al ragazzo, che verrebbe così sacrificato per finanziare i colpi in entrata necessari a completare la rosa.

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I dettagli contrattuali nell’affare Matteo Cancellieri

I nodi economici della trattativa potrebbero accelerare sensibilmente lo sbarco del classe 2002 a Firenze nei prossimi giorni. L’ala destra ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, un fattore che unito alla stringente necessità dei biancocelesti di fare cassa immediata favorisce l’inserimento della Fiorentina. I contatti tra le parti proseguono in maniera fitta per trovare la quadra definitiva sulle cifre del trasferimento, con il club viola pronto a blindare il calciatore con un accordo a lungo termine per renderlo un punto fermo del nuovo ciclo sportivo.