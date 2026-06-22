Non solo gli occhi della Lazio su Zaniolo! Figurano il Como e la Juventus

Nicolò Zaniolo oggetto dei desideri della Lazio! Nella corsa si insidiano il Como e la Juventus: le ultime novità

Il calciomercato estivo si arricchisce di un capitolo totalmente inatteso che sta già facendo discutere gli appassionati. L’allenatore Gennaro Gattuso avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza della Lazio di tesserare Nicolò Zaniolo. Un eventuale trasferimento dell’ex fantasista della Roma sulla sponda biancoceleste della Capitale rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena, considerando i suoi trascorsi calcistici all’ombra del Colosseo, pronti a riallacciarsi dopo l’ottima annata vissuta dal trequartista in Friuli.

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Lo stallo contrattuale tra l’Udinese e Nicolò Zaniolo

La base per imbastire la trattativa nasce da una situazione di profonda incertezza all’interno dello spogliatoio friulano. Il legame tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese attraversa una fase di stallo assoluto dopo che il club bianconero ha investito 5 milioni di euro per il riscatto del cartellino dal Galatasaray. Il calciatore richiede un rinnovo di contratto con un adeguamento economico importante rispetto all’ingaggio attuale da 1,2 milioni di euro stagionali, una cifra che la dirigenza dei friulani non sembra intenzionata a sborsare, aprendo di fatto la strada all’inserimento delle concorrenti.

La forte concorrenza internazionale per Nicolò Zaniolo

I biancocelesti non sono gli unici a muoversi sul talentuoso esterno offensivo della Nazionale. Sullo sfondo restano vigili anche il Como e la Juventus, riporta Il Tempo, pronte a dare battaglia per assicurarsi le prestazioni sportive del ragazzo. La preferenza dell’attaccante per un progetto ambizioso potrebbe favorire l’inserimento della Lazio, decisa a regalare al proprio tecnico un profilo di spessore internazionale. Nelle prossime settimane i contatti tra le parti entreranno nel vivo per capire se questa clamorosa pista legata a Nicolò Zaniolo si trasformerà in una trattativa ufficiale.