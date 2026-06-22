Calciomercato
Non solo gli occhi della Lazio su Zaniolo! Figurano il Como e la Juventus
Nicolò Zaniolo oggetto dei desideri della Lazio! Nella corsa si insidiano il Como e la Juventus: le ultime novità
Il calciomercato estivo si arricchisce di un capitolo totalmente inatteso che sta già facendo discutere gli appassionati. L’allenatore Gennaro Gattuso avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza della Lazio di tesserare Nicolò Zaniolo. Un eventuale trasferimento dell’ex fantasista della Roma sulla sponda biancoceleste della Capitale rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena, considerando i suoi trascorsi calcistici all’ombra del Colosseo, pronti a riallacciarsi dopo l’ottima annata vissuta dal trequartista in Friuli.
Ultimissime Lazio LIVE: dalla suggestione Zaniolo alle novità su Lucca e Ratkov
Lo stallo contrattuale tra l’Udinese e Nicolò Zaniolo
La base per imbastire la trattativa nasce da una situazione di profonda incertezza all’interno dello spogliatoio friulano. Il legame tra Nicolò Zaniolo e l’Udinese attraversa una fase di stallo assoluto dopo che il club bianconero ha investito 5 milioni di euro per il riscatto del cartellino dal Galatasaray. Il calciatore richiede un rinnovo di contratto con un adeguamento economico importante rispetto all’ingaggio attuale da 1,2 milioni di euro stagionali, una cifra che la dirigenza dei friulani non sembra intenzionata a sborsare, aprendo di fatto la strada all’inserimento delle concorrenti.
La forte concorrenza internazionale per Nicolò Zaniolo
I biancocelesti non sono gli unici a muoversi sul talentuoso esterno offensivo della Nazionale. Sullo sfondo restano vigili anche il Como e la Juventus, riporta Il Tempo, pronte a dare battaglia per assicurarsi le prestazioni sportive del ragazzo. La preferenza dell’attaccante per un progetto ambizioso potrebbe favorire l’inserimento della Lazio, decisa a regalare al proprio tecnico un profilo di spessore internazionale. Nelle prossime settimane i contatti tra le parti entreranno nel vivo per capire se questa clamorosa pista legata a Nicolò Zaniolo si trasformerà in una trattativa ufficiale.
News
Non solo gli occhi della Lazio su Zaniolo! Figurano il Como e la Juventus
Nicolò Zaniolo oggetto dei desideri della Lazio! Nella corsa si insidiano il Como e la Juventus: le ultime novità Il...
Mercato Lazio, la Fiorentina segue con attenzione Cancellieri! Tutti i dettagli
Mercato Lazio, Matteo Cancellieri è piombato nel radar della Viola. Si accelera la trattativa? Il punto della situazione Il calciomercato...
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: e punti per Salah e compagni. Tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e...