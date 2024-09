Oddi: «Baroni si prende dei RISCHI, mi PIACE il suo coraggio. Non mi aspettavo QUESTA cosa». Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha così parlato della sfida di ieri vinta dalla Lazio contro la Dinamo Kiev:

PAROLE – «Non mi aspettavo una partita così. Bella prova, specialmente da parte degli attaccanti. Baroni ha indovinato la formula, a me piace il suo modo di giocare, di mettere in campo la squadra. La Lazio può dare fastidio a tutti. Riguardo Pedro, un giocatore vincente, va dato atto al mister di averlo coinvolto nel momento giusto. Dele-Bashiru a me dava subito buone sensazioni e credo che ieri abbia giocato nel ruolo a lui più congeniale. Dia spicca con la doppietta, consideriamo anche il fatto che Castellanos è rimasto in panchina. Il turnover è stato fatto davvero bene, lo noti dal fatto che tutti hanno dato il loro contributo e coloro che hanno visto meno il campo, hanno giocato una buona partita. La Lazio si sta comportando bene, Baroni è assolutamente all’altezza nonostante non abbia avuto grandi squadre per le mani nella sua carriera. E’ uno che si prende dei rischi, mi piace il suo coraggio».