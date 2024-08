Nusa Lazio, l’attaccante si trasferirà in Germania: ecco la sua PROSSIMA squadra. Le ultime sul futuro del giocatore

Come riportato dalla Bild, l’esterno d’attacco del Club Brugge Antonio Nusa si trasferirà in Bundesliga. Infatti, dopo l’addio di Dani Olmo, il Lipsia ha trovato l’accordo per il giocatore sulla base di 20 milioni di euro.

Nusa era stato accostato al calciomercato Lazio nelle scorse settimane, ma la sua eccessiva valutazione ed il cambio di obiettivi della società biancoceleste hanno fatto affondare l’operazione.