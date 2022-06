Muriqi ed Escalante, futuro in Spagna per i due?

Muriqi ed Escalante potrebbero consentire alla Lazio di fare un tesoretto da investire poi sugli acquisti: la situazione

La cessione dei giocatori che sono stati in prestito in questa stagione potrebbe consentire alla Lazio di fare quel tesoretto necessario per poi investire sugli acquisti. Due nomi caldi, come sottolineato da Il Corriere della Sera, sono quelli di Muriqi ed Escalante.

Infatti il Maiorca vorrebbe riscattare il kosovaro, ma starebbe cercando di abbassare il prezzo, fissato a 11 milioni. Per quel che riguarda il centrocampista, ci sarebbe l’interesse del Cadice, che lo vorrebbe a titolo definitivo.