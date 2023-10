Nuovo stadio nella Capitale? Abodi fa il punto. Spunta la data

Un nuovo Stadio nella Capitale? Il Ministro dello Sport Andrea Abodi fa il punto e spunta una data possibile

Un nuovo stadio nella capitale? Ecco come stanno le cose. Intervenuto quest’oggi il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha confessato la volontà di vedere un nuovo impianto sportivo almeno a Roma e a Milano entro l’avvio dell’Europeo del 2032.

IL COMMENTO – «A Milano e a Roma sono fiducioso che si realizzi almeno un nuovo stadio. Ma ci auguriamo che nei prossimi mesi ci sia un’accelerazione a Bologna, Cagliari, Verona, Parma e Palermo, solo per citare i progetti già in cammino, in alcuni casi da molti, troppi anni».