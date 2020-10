Nuovo Dpcm, stop a calcetto e sport di contatto amatoriale

Stop al calcetto nel nuovo Dpcm che potrebbe essere già firmato lunedì 12 ottobre.

Stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Ma anche interventi per far funzionare in maniera più celere ed efficace il sistema dei tamponi. Su questo si muove il governo in vista del nuovo Dpcm che potrebbe essere firmato già lunedì, 12 ottobre.

Bloccate anche le feste private in casa e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte e dalle 21 divieto di sostare davanti ai locali.