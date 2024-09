Nuovo allenatore Milan, anche il GRANDE EX Lazio in lizza per il post Fonseca. Ibrahimovic pensa a LUI. I dettagli

In casa Milan, inevitabilmente, si fa strada l’ipotesi dell’esonero di Paulo Fonseca, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Fonseca ora si gioca tutto nel derby: per i bookie esonero ad un passo. Il derby diventa quindi l’ultima spiaggia per il tecnico portoghese. In caso di esonero, tra gli allenatori disponibili si fanno largo i nomi dell’ex Lazio Maurizio Sarri e di Massimiliano Allegri, profili d’esperienza che farebbero al caso del Diavolo per provare a raddrizzare una stagione iniziata sotto una cattiva stella.