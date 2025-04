Infortuni Lazio, Castellanos vicino al rientro? Ecco quando sarà totalmente ristabilito dallo stop

Condividi via email

Infortuni Lazio, tutte le novità sulle condizioni attuali di Castellanos in vista delle prossime sfide dei biancocelesti

L’assenza in campo del Taty Castellanos si fa sempre più sentire tra i biancocelesti che hanno nostalgia del proprio leader offensivo. In particolare, quest’oggi il Corriere dello Sport ha spiegato quale potrebbe essere la data del suo rientro tra tutti gli infortuni Lazio.

Tuttavia il rischio di una ricaduta è ampio e quindi potrà rischierato in campo tra i titolari solo nel derby contro la Roma di Serie A. Un percorso che sarà propedeutico e delicato per l’argentino che ora prova a mettersi tutto al passato per terminare una stagione al meglio e restituire ai biancocelesti quel tributo di cui hanno bisogno.