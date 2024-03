Nuovo allenatore Lazio, Lotito accelera: il patron pensa ad un grande ex. Può arrivare lui a giugno

Nuovo allenatore Lazio, Claudio Lotito è pronto ad accelerare in caso di addio di Sarri. Il primo nome è quello di Conceicao

Come riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito comincia a guardarsi per cercare di individuare il nuovo allenatore della Lazio in caso di addio di Maurizio Sarri, il cui destino verrà deciso solo al termine della stagione.

Il primo nome sulla lista del patron biancoceleste è quello di Sergio Conceicao, indimenticato ex centrocampista dell’era Cragnotti e attuale allenatore del Porto. I contatti sono in corso.