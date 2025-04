Nuovo allenatore Lazio, due suggestioni in caso di esonero di Baroni. Chi è stato proposto

Nuovo allenatore Lazio, due suggestioni in caso di esonero di Baroni. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del tecnico

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in casa Lazio la posizione di Baroni sarebbe messa in discussione se non dovessero arrivare i risultati sperati: qualificazione europea e buona performance in Europa League.

Tra i nomi del probabile sostituto di Baroni per la prossima stagione spuntano quelli di Gilardino e Klose. Vedremo come finirà la stagione e se l’attuale tecnico capitolino riuscirà a centrare gli obiettivi prefissati.