Nuno Tavares Lazio, senza di lui si segna meno: i numeri

Nuno Tavares Lazio, senza il terzino portoghese la Lazio segna molto meno: la media gol è precipitata nelle ultime uscite

Il mese di dicembre è iniziato con la sconfitta contro il Parma per la Lazio e ora i biancocelesti dovranno affrontare due volte il Napoli – questa sera in Coppa Italia e domenica in Campionato al Maradona – per poi affrontare nell’ordine: Ajax, Inter, Lecce, Atalanta e per finire il 5 gennaio con il Derby. Intanto Baroni spera di riavere il prima possibile Tavares, fermo ai box dopo un infortunio patito con la nazionale portoghese.

Numeri alla mano i biancocelesti sono due squadre diverse con o senza il portoghese: come riportato dal Corriere della Sera la media gol dei biancocelesti nelle ultime 3 partite è di 1.3 a gara. Nelle 10 sfide precedenti invece era di 2.1, un calo significativo di 0.8 a cui l’assenza del miglior assistman della Serie A (ancora al comando con 8 assist) può chiaramente giustificare.