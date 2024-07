Nuno Tavares Lazio, FISSATO il summit. Distanza tra RICHIESTA e OFFERTA: la SITUAZIONE

Tavares Lazio, prosegue la trattativa per il giovane calciatore dell’Arsenal e domani è fissato un summit: i dettagli

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e uno dei nomi nella lista di Fabiani per rinforzare la rosa di Baroni è quello di Tavares. Secondo quanto riporta Di Marzio la situazione è la seguente, domani è in programma un summit tra il club e gli agenti del ragazzo per fare il punto della situazione su questa trattativa.

Il giornalista spiega che la richiesta dell’Arsenal è molto chiara ossia di 8-9 milioni, ma la Lazio ha presentato al momento un offerta più bassa