Nuno Tavares Inter, i nerazzurri mettono gli occhi sul giocatore della Lazio: tutti i dettagli

In casa Lazio si continua a parlare del futuro di Nuno Tavares, che è finito nel mirino di diversi top club italiani e europei

La vittoria contro l’Atalanta ha riportato una boccata di ossigeno in casa Lazio, con i biancocelesti che ora rientrano prepotentemente in corsa per la lotta Champions. Ma in queste ore si sta parlando anche di mercato, con il nome di Nuno Tavares che è finito sotto i riflettori.

Come riportato dal Messaggero infatti, sull’esterno della Lazio c’è l’interesse di moltissimi club, tra i quali anche quello dell’Inter di Simone Inzaghi. I biancocelesti lo valutano almeno 40 milioni di euro e i nerazzurri ci pensano per la sessione di giugno.